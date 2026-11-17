هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی با حضور بیش از ۹۵ شرکت داخلی و نمایندگان شرکت‌های خارجی در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات نوین کشاورزی با محوریت کشاورزی دانش‌بنیان و نوآور، صیانت از آب و خاک و محیط زیست، با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، فرماندار ارومیه و جمعی از مسولان استانی و شهرستانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه گشایش یافت.

این رویداد تخصصی با شعار «کشاورزی دانش‌بنیان و نوآور؛ ابزار ملی برای حفظ آب، خاک و حیات» از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ میزبان فعالان، متخصصان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

در این نمایشگاه، بیش از ۹۵ شرکت داخلی و نمایندگان خارجی از ۱۵ استان کشور آخرین دستاوردهای خود را در فضایی با تمرکز بر ۵۸ درصد ماشین‌آلات و ادوات، ۳۰ درصد نهاده‌ها و ۱۲ درصد تجهیزات آبیاری عرضه کرده‌اند.

همچنین حضور ۱۴ درصدی نهادهای علمی و تحقیقاتی و رونمایی ۱۶ درصدی از کالاهای جدید، از ویژگی‌های برجسته این دوره است.

حفظ و توسعه بازار، ارتباط بی‌ واسطه تولیدکنندگان و کشاورزان، کاهش هزینه‌های تولید و معرفی فناوری‌های مدیریت مصرف آب و انرژی چهار محور کلیدی رویداد AGRO-WISEL 2026 اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۹ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ بعد از ظهر لغایت ۲۱ شب از بخش های مختلف این نمایشگاه دیدن کنند.