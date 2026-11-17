به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با حضور در منزل شهید سهیل اصغری، از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با پدر و مادر این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار جمال سلمانی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سهیل اصغری، از صبر، ایثار و استقامت خانواده معظم شهید قدردانی کرد و بر پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد.

وی همچنین خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

شهید سهیل اصغری از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی بود که در حمله رژیم صهیونی در تهران به شهادت رسید.

همچنین فرمانده انتظامی استان با همکار بازنشسته سرهنگ علی محمدی دیدار و از زحمات چندین ساله آنان قدردانی کرد

در این دیدار سردار سلمانی بازنشستگان فراجا را الگوی فاخر برای کارکنان انتظامی دانست.