به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بیرانوند با اشاره به توسعه کشت زرشک در لرستان گفت: در شرایطی که کم‌آبی و محدودیت منابع آبی، ضرورت تغییر الگوی کشت را دوچندان کرده است، زرشک به عنوان محصولی مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم کم‌آب، مورد توجه کشاورزان لرستانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تجربه موفق کشت این محصول در یک مزرعه یک‌هکتاری، زمینه را برای توسعه کشت زرشک در اراضی کم‌بازده و شیب‌دار استان و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی در بخش کشاورزی فراهم کرده است.