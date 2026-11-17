

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در سه‌شنبه ۲۶ آبان به این شرح است:

با مقدمه تحلیلی خبر بیست و یک امشب در دویست و شصت و سومین روز از جنگ تحمیلی سوم همراه شما هستیم، روز‌هایی که آمریکایی‌ها دارند قیمت بالای سوخت و انرژی را تجربه می‌کنند اختلافاتشان بر سر ادامه جنگ علیه ایران علنی‌تر شده و شکست انتخاباتی جمهوری خواهان و رقابت بر سر جانشینی ترامپ هم شکاف‌های پنهان حزب جمهوری خواه را برملا کرده حالا برای پوشاندن این همه مشکل دست به دامن یه روش رسانه‌ای شدند بهش می‌گویند عملیات پرچم دروغین یه روش جنگ روانی و کنترل ذهنی یعنی روایتی ساخته و پرداخته می‌کنند تا افکار عمومی را به مسیری خاص هدایت کنند حالا چه کار کردند به رسانه تروریست آمریکا دستور دادند یک گزارش منتشر کند و بگوید سد‌های آب در ایران کاربری دوگانه دارند و برای اهداف نظامی هم ازشون استفاده می‌شود.

کاربران مجازی این گزارش طراحی شده نیویورک تایمز را موجه سازی حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران عنوان کردند رئیس مجلس شورای اسلامی هم یک پاسخ سفت و سخت به این گزارش داده و گفته بسیار خب قانون جدید این است هر سد، بندر، یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد دارای کاربری دوگانه است ما هم منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم کاش نیویورک تایمز به جای این بازی‌های رسانه‌ای و روانی یک گزارش واقعی از اختلال سیستم بانکی آمریکا می‌زد اینکه چرا همزمان با بروز اختلال در سامانه‌های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا که به توقف پرواز‌ها در سراسر این کشور منجر شده بود حالا گزارش‌هایی از اختلال در خدمات بانکی دو بانک بزرگ آمریکایی هم منتشر شده یا مثلا یک نگاه به این گزارش روزنامه واشنگتن پست می‌انداخت که تایید می‌کند آمریکا علاوه بر اینکه در مشکلات خودش غرق شده وعده‌های کمکش به دیگران هم دروغ و سرابی بیش نیست واشنگتن پست، اما در گزارشی درباره اوضاع ونزوئلا پس از روی کار اومدن دولت تحت حمایت واشنگتن در کاراکاس نوشته اصلی‌ترین شکایت مردم ونزوئلا این روز‌ها قطعی مکرر برق است.

در برخی مناطق حتی تا بیست و چهار ساعت قطعی برق وجود دارد و آب، اینترنت و آنتن تلفن همراه را هم مختل می‌کند این ارمغان کمک‌های عمو ترامپ به ونزوئلاست، در مقابل رویکرد سلطه یک رویکرد درونزا هم وجود دارد که اسمش رویکرد خودتکایی و مقاومته، اسمش تلاش برای احقاق حقه. یمنی‌ها اینو خوب بلدند و سیطرشون رو حالا تا شصت کیلومتری شهر عدن مقر دولت خودخوانده یمن ادامه دادند، این دست برتر جبهه مقاومته، اسم رمز مقاومت همه جا عامل پیروزیه، عامل عقب راندن دشمن است مثلا مقاومت در برابر زورگویی و تخلف و اعمال حاکمیت ما در تنگه هرمز باعث شده پنج نفتکش متخلف در بیست و چهار ساعت گذشته دچار حادثه بشوند رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره اقتدار دریایی ایران گفته ایران در پهنه دریا توانسته امریکایی‌ها را از منطقه عقب برونه و اون‌ها باید منتظر اقدامات بعدی ما برای دور شدن بیش‌تر از آب‌های منطقه باشند.

از دریا به آسمان، سیطره ایران همه جا گسترده شده در آسمان تنگه هرمز پدافند هوایی ارتش یک فروند پهپاد لوکاس منهدم کرده نیرو‌های سپاه هم در ادامه عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک در رهگیری انهدام و به غنیمت گرفتن پهپاد‌های مختلف در بیست و چهار ساعت گذشته یک رادار ارتش متجاوز و تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هم هدف قرار دادند تا دشمن یاد بگیرد نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران عواقب دارد همه این‌ها را گفتیم که دوباره برسیم به گزارش عملیات پرچم دروغین نیویورک تایمز، این که دشمن بدون گزارش‌هایی که برای فریب افکار عمومی تهیه می‌کند تا درباره حمله به ایران زمینه سازی کند کاری از پیش نمی‌برد، همونطور که رئیس جمهورمان در مراسم مدال آوران المپیاد‌های علمی جهانی گفته هدف قرار دادن زیر ساخت‌های علمی کشور و دانشمندان نمی‌تواند مانع حرکت ایران در مسیر موفقیت و توسعه علمی بشود ایران با دانشمندان و نخبگان و کسانی که دل در این آب و خاک دارند بر مشکلات غلبه می‌کند و در مقابل دشمنان سر خم نخواهد کرد.

نویسنده: نازنین روزبهانی