محفل انس با قرآن کریم به یاد ۶۵۰ شهید والامقام شهرستان شیروان همزمان با دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان» به میزبانی مسجد جامع شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محفل انس با قرآن کریم به یاد ۶۵۰ شهید والامقام شهرستان شیروان همزمان با دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان» به میزبانی مسجد جامع شیروان و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده معزز شهدا، ایثارگران و مردم دارالمصلّین برگزار شد.

این مراسم معنوی به یاد و نام ۳ امیر و ۷ سردار شهید معظم و ۶۵۰ شهید والامقام شهرستان شیروان برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند فرهنگ قرآنی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

این محفل نورانی به‌صورت زنده از شبکه‌های سراسری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و معنوی شهرستان شیروان در سطح ملی فراهم آورد.