دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت قوه قضائیه با حضور ۱۵۱ نفر از کارکنان قضایی و اداری، سازمان‌های تابعه و خانواده‌های آنان در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسابقات دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان قوه قضائیه در دو رشته کتبی و پنج رشته شفاهی برگزار شد که شمار شرکت‌کنندگان آن در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در این مراسم، قرآن کریم را نسخه‌ای برای ساخت و تعالی شخصیت باطنی انسان دانست و گفت: صفا، نیکی، صداقت، درستی و تواضع از پایه‌های شخصیت حقیقی انسان است و آموزه‌های قرآن، راه رسیدن به حیات طیبه و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: انسان بر اساس صورت باطنی و شخصیتی که در پرتو آموزه‌های الهی برای خود می‌سازد، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز قرآن و عترت را بزرگ‌ترین هدیه پیامبر اسلام (ص) به بشریت دانست و تأکید کرد: ارتباط با قرآن باید در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نمود داشته باشد و زمینه‌ساز نورانیت خانواده و جامعه شود.

علی‌محمدی با بیان اینکه جامعه قرآنی، جامعه‌ای قانون‌مدار است، بر ضرورت پاسداری از ارزش‌هایی همچون حجاب و عفاف تأکید کرد و خدمت به قرآن را دارای اجر و پاداشی بی‌پایان دانست.