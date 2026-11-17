براساس اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، حاج حسن دیمی، پدر شهید والامقام غلامحسین دیمی در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج حسن دیمی، پدر شهید غلامحسین دیمی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر این پدر گرانقدر روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۵ در قطعه صالحین گلزار شهدای شهیدآباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید غلامحسین دیمی، متولد ۱۳۴۰، در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان، جبهه شلمچه، جاویدالاثر شد و در ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ پیکر پاک و مطهرش به دزفول رجعت و در کنار دیگر یارانش آرام گرفت و مزار مطهر این شهید والامقام در گلزار شهدای شهیدآباد دزفول زیارتگاه عاشقان است.