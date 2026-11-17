معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف کارگاه غیرمجاز تولید محصولات سلامت در اهواز، بازداشت دو متهم و ضبط ۱۰ تن مواد اولیه و بیش از ۱۰۰ کارتن محصول آماده عرضه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر جعفری راد گفت: در پی تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی مرکز استان درباره فعالیت یک کارگاه غیرمجاز تولید، فرآوری، جعل برند و دپوی کالاهای حوزه سلامت، بررسی‌های نامحسوس اطلاعاتی انجام و پس از تأیید موضوع، دستور قضایی بازرسی از محل صادر شد.

وی افزود: با صدور دستور بازرسی، مأموران پلیس آگاهی استان و پلیس اقتصادی، همراه با کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، در محل حاضر شدند.

معاون دادستان مرکز خوزستان اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان داد در این کارگاه، تولید، ترکیب و بسته‌بندی محصولات و الصاق برچسب‌های تقلبی اصالت کالا، در شرایط کاملاً غیربهداشتی و بدون مجوزهای قانونی و بهداشتی انجام و مواد اولیه ناشناخته و فاقد مشخصات در شرایط نامناسب نگهداری می‌شد.

جعفری راد تصریح کرد: در بازرسی از محل، حدود ۱۰ تن مواد اولیه شامل اسانس‌ها، پودرها و مواد شیمیایی، بیش از ۱۰۰ کارتن محصول با برندهای جعل‌شده و آماده عرضه، تعداد زیادی رول لیبل و برچسب تقلبی اصالت کالا و ملزومات بسته‌بندی کشف و تجهیزات تولید و بسته‌بندی، توقیف شد.

وی در ادامه گفت: دو متهم این پرونده برای انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی بازداشت شدند.