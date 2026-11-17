اوقات شرعی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تَهادَوا فَإِنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائِنِ.

به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه‌ها را از بین مى برد. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۵، ص ۱۴۴، ح ۱۴ من لا یحضر الفقیه ج ۳، ص ۲۹۹)

احکام شرعی:

اجاره نماز استیجارى به دیگرى

سوال) بنده از طرف وصى میت اجیر نشدم. بلکه شخصى اجیر، با اذن یا بدون اذن، به علت کمبود وقت، مقدارى از نماز استیجارى خود را با مقدارى پول به بنده داد، آیا این‌گونه اجاره‌ى نماز صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح نیست تکلیف نمازهایى که خوانده شده چیست؟

جواب) شما نسبت به آن تکلیفى ندارید. (استفتائات مقام معظم رهبری)