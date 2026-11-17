مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاریِ اهداف؛ در ارتباط تلفنی با خبر شبانگاهی معاونت خبر صداوسیمای ایلام؛ از عزل مدیرعامل پتروپالایش دهلران و برخورد با مدیران متخلف در پی حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس–آبدانان، خبر داد و تأکید کرد: حقوق و مزایای جان‌باختگان تا زمان بازنشستگی به خانواده‌هایشان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ایلام؛ «عبوری»، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، شامگاه امروز در ارتباط تلفنی با خبر شبانگاهی معاونت خبر صداوسیمای استان، با ابراز تأسف از حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس–آبدانان که منجر به جان‌باختن جمعی از کارکنان متخصص و شریف پتروپالایش دهلران شد، اظهار کرد: این حادثه در مسیر بین پتروپالایش دهلران و محل سکونت همکاران رخ داد و پس از اطلاع، تمامی مسئولان استانی پای کار آمدند و تیمی متخصص از تهران برای بررسی ابعاد حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به برخورد با مدیران متخلف، تصریح کرد: در پی بررسی‌های صورت‌گرفته، مدیرعامل پتروپالایش دهلران و مدیر مجتمع عزل شدند و برای ساماندهی مدیریت مجموعه، سرپرست جدید انتخاب شده است؛ تا روند رسیدگی به این حادثه تسریع یابد.

عبوری اضافه کرد: جلسات متعددی نیز در تهران، استان و پتروپالایش دهلران برگزار شده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، افزود: روز گذشته ضمن عیادت از مصدومان در بیمارستان و بررسی روند درمان آنان؛ با خانواده‌های متوفیان نیز دیدار کردیم و درد و دل‌های آنان را شنیدیم.

وی رسیدگی ویژه به خانواده‌های جان‌باختگان را اولویت اصلی عنوان کرد و گفت: بر اساس درخواست خانواده‌های داغدار، مقرر شد از میان نزدیکان همکاران متوفی، جایگزینی در محل خدمت آنان به کار گرفته شود. همچنین با توجه به این‌که جان‌باختگان از روز نخست در کنار مجموعه بوده‌اند؛ حقوق و مزایای آنان تا زمان بازنشستگی به خانواده‌هایشان پرداخت خواهد شد که این مصوبه ابلاغ شده است.

وی در پایان با تقدیر از استاندار و مسئولان محلی؛ از پیگیری موضوعات مطرح‌شده از سوی دادستان استان خبر داد و گفت: در نخستین فرصت؛ ادامه روند رسیدگی و پیگیری مطالبات خانواده‌ها را دنبال خواهیم کرد.