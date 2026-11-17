مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان خوزستان گفت: سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان در ارزیابی عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار محمدصالح جمالی در این ارزیابی عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، علاوه بر سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان، چندین بخش و مجموعه تابعه نیز موفق به کسب رتبه نخست کشوری شدند که شامل مدیریت های تحلیل و بررسی، مدیریت آموزش، عملیات و پدافند غیرعامل، بسیج سازندگی ، هماهنگی و هم‌اندیشی و هیئت اندیشه ورز حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق استان است.

وی افزود: این موفقیت در سطح ملی، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مدیران، مسئولان و فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج ادارات و کارمندان استان در راستای اجرای مأموریت‌های محوله و ارتقای سطح عملکرد سازمانی است.

سرهنگ پاسدار جمالی ادامه داد: کسب این عناوین، بیانگر ظرفیت و توانمندی مجموعه بسیج ادارات و کارمندان خوزستان در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمانی و تقویت نقش‌آفرینی بسیج در عرصه خدمت‌رسانی است.