برنامه «ایران جان» به ایستگاه خراسان شمالی رسید؛ استانی که به پشتوانه کوچ تاریخی طوایف غرب کشور، پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی با لرستان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برنامه «ایران جان» به ایستگاه خراسان شمالی، دروازه ورود به بارگاه ملکوت رضوی رسید.

استانی که به پشتوانه کوچ تاریخی طوایف غرب کشور در دوران صفویه و افشاریه، پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی با لرستان دارد.

این اشتراکات دیرینه از زندگی عشایری و آیین‌ها گرفته تا نوا‌های بومی از سرنا و کمانچه تا دوتار خراسان، جلوه‌گر شده است.

قرابت‌های یادشده به همراه این موقعیت ویژه معنوی، بستر مناسبی برای معرفی میراث مشترک میان دو استان خراسان شمالی و لرستان را فراهم کرده است.