به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حسین ملکی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: ۶۵۰ نفر در تولید آثار به این جشنواره دخیل هستند و حدود ۷۰ نمایش در این جشنواره به رقابت میپردازند.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره به مدت ۴ روز در شهریار برگزار می‌شود افزود: موضوع شهدای میناب، شهدای جنگ تحمیلی سوم و موضوعات اجتماعی در این جشنواره پرداخته شده است.