به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه جذب حدود ۳۰۰ بازرس کار جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: با توسعه سامانه‌های نظارتی و ثبت روزانه اطلاعات ایمنی معادن، امکان شناسایی کارگاه‌های پرخطر، اولویت‌بندی بازرسی‌ها و مداخله سریع‌تر برای پیشگیری از حوادث شغلی فراهم می‌شود.

علی مظفری در بازدید از معدن زغال‌سنگ شوکاشور آمل با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت نظارت‌های تخصصی در حوزه معادن اظهار کرد: در اجرای دستور مسئولان وزارتخانه، به همراه تیمی از همکاران حوزه ستادی و بازرسان استان از این معدن بازدید کردیم تا ضمن بررسی شرایط فنی و ایمنی، از نزدیک با کارگران شاغل در این مجموعه دیدار و گفت‌وگو داشته باشیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این بازدید، بررسی میزان رعایت الزامات آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی در حوزه معادن و ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای تأمین ایمنی کارگران و پایداری محیط کار بود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارزیابی مثبت از اقدامات فنی و مهندسی معدن شوکاشور تصریح کرد: در بخش توسعه و پیشروی تونل‌ها، اقدامات مؤثری انجام شده است. آنچه در این بازدید مشاهده کردیم، به‌ویژه در حوزه پایداری تونل‌ها و پیش‌بینی‌های فنی برای تونل‌های اصلی پیشروی، نشان‌دهنده انجام کار مهندسی و اصولی در این مجموعه است.

مظفری با قدردانی از مجموعه مدیریتی معدن به دلیل اقدامات صورت‌گرفته در زمینه توسعه و ایمن‌سازی بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: پایداری تونل‌ها از موضوعات بسیار مهم در معادن زیرزمینی است و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، قابل توجه و ارزشمند است.

وی با اشاره به گفتگوی مستقیم با کارگران معدن و بررسی مطالبات آنان گفت: در مجموع، کارگران از فرآیند کاری خود در این مجموعه رضایت داشتند، اما در حوزه مسائل رفاهی، محل استقرار و امکانات اقامتی مشکلاتی مطرح شد که باید برای رفع آن‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، ضرورت ایجاد امکانات مناسب برای استقرار و اقامت کارگران است، مدیریت معدن نیز پیگیر این مسئله است، اما ظاهراً محدودیت‌هایی از نظر ضوابط و مجوزهای مرتبط با منابع طبیعی برای ایجاد برخی زیرساخت‌های رفاهی و اقامتی وجود دارد.

مظفری با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود افزود: این موضوع را در نشست آینده ستاد زغال‌سنگ کشور در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهیم کرد تا با بررسی موانع و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه تأمین امکانات رفاهی مناسب برای کارگران فراهم شود.

وی به مطالبات کارگران درباره بازنشستگی پیش از موعد و مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: کارگران معادن زغال‌سنگ در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند و سابقه اشتغال آنان بر اساس ضریب یک‌ونیم محاسبه می‌شود؛ بنابراین امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه اشتغال در این مشاغل برای آنان پیش‌بینی شده است.

این مسئول با اشاره به مشکلات برخی کارگران در زمان استفاده از این قانون اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود به تعدد کارفرمایان در دوره اشتغال کارگران بازمی‌گردد در برخی موارد، کارفرمایانی که کارگران در سال‌های گذشته برای آن‌ها فعالیت کرده‌اند، اکنون وجود ندارند یا امکان دسترسی به آن‌ها فراهم نیست.

وی افزود: این وضعیت در پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان‌آور که برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی شده، مشکلاتی ایجاد کرده است و برخی کارگران در زمان بازنشستگی با موانعی مواجه می‌شوند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مطالبه کارگران در این زمینه گفت: پیشنهاد مطرح‌شده از سوی کارگران، اصلاح تبصره ماده ۱۰۶ قانون تأمین اجتماعی است تا امکان پرداخت مستمر چهار درصد حق بیمه اضافی در زمان پرداخت حق بیمه فراهم شود و کارگران در هنگام بازنشستگی به دلیل تعدد کارفرمایان یا در دسترس نبودن آن‌ها با مشکل مواجه نشوند.

مظفری تأکید کرد: این موضوع از مطالبات مطرح‌شده در بازدید از معدن بود و برای اصلاح آن، پیگیری و بررسی در مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

افزایش حدود ۳۵ درصدی ظرفیت بازرسی کار کشور

وی در ادامه با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت نیروی انسانی حوزه بازرسی کار گفت: در حال حاضر حدود ۸۵۰ بازرس کار در کشور فعالیت دارند و فرآیند جذب و گزینش نیروهای جدید نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جذب حدود ۳۰۰ بازرس جدید خبر داد و افزود: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال این نیروها به مجموعه بازرسی کار کشور اضافه شوند و پس از تکمیل فرآیندهای اداری و گذراندن آموزش‌های تخصصی، فعالیت خود را آغاز کنند.

مظفری با بیان اینکه جذب این تعداد نیرو، ظرفیت نظارتی بازرسی کار را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، تصریح کرد: با اضافه شدن نیروهای جدید، تعداد بازرسان کار کشور به حدود یک‌هزار و ۱۵۰ نفر خواهد رسید که نسبت به ظرفیت فعلی، افزایش قابل ملاحظه‌ای است.

پایش روزانه ایمنی معادن با سامانه هوشمند

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه برای جبران محدودیت نیروی انسانی را توسعه سامانه‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا، ثبت و پایش مستمر اطلاعات ایمنی معادن زغال‌سنگ از طریق سامانه در دستور کار قرار گرفته و این طرح به‌صورت آزمایشی در این بخش اجرا شده است.

مظفری توضیح داد: بر اساس این سازوکار، مسئولان ایمنی معادن پس از بازدید از بخش‌های مختلف کارگاه، اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی را به‌صورت روزانه در سامانه ثبت و برای مجموعه بازرسی ارسال می‌کنند.

وی ادامه داد: با تجمیع این اطلاعات، امکان بررسی مستمر شرایط ایمنی معادن، شناسایی نقاط دارای ریسک بالاتر و اولویت‌بندی کارگاه‌ها برای انجام بازرسی فراهم می‌شود و در نتیجه، بازرسان می‌توانند به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند ظرفیت نظارتی، تمرکز بیشتری بر واحدهایی داشته باشند که احتمال بروز حادثه و مخاطرات شغلی در آن‌ها بیشتر است.

مظفری با تأکید بر اینکه توسعه این شیوه نظارتی می‌تواند به استفاده بهینه از منابع انسانی کمک کند، خاطرنشان کرد: پایش مستمر اطلاعات و فراهم شدن امکان مداخله به‌موقع، نقش مهمی در ارتقای ایمنی معادن و پیشگیری از حوادث ناشی از کار خواهد داشت.

فعالیت ۱۰۵ معدن زغال‌سنگ

وی در تشریح وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور گفت: در حال حاضر ۱۰۵ معدن زغال‌سنگ در کشور فعال هستند و میزان تولید سالانه این معادن حدود چهار تا چهارونیم میلیون تن برآورد می‌شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نیاز صنایع کشور به این ماده معدنی افزود: نیاز کشور به زغال‌سنگ بیش از میزان تولید فعلی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بیشتر در این حوزه آمادگی دارد.

مظفری در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیت معادن و افزایش ظرفیت تولید باید همزمان با رعایت کامل الزامات ایمنی و حفاظت فنی دنبال شود؛ چراکه صیانت از جان و سلامت کارگران، در کنار توسعه اقتصادی و تأمین نیاز صنایع، از اولویت‌های اساسی در حوزه معدن به شمار می‌رود.