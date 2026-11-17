به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم روستای بردی شهرستان دهلران؛ دیشب و در میدان وحدت و همدلی شبانه با حضوری باشکوه؛ حمایت قاطع خود را از رزمندگان جبهه اسلام اعلام و بر ضرورت خونخواهی امام شهید و تبعیت از رهبرمعظم انقلاب اسلامی، اعلام کردند.

همچنین در این مراسم از ماکت موشک شهید حاح قاسم سلیمانی به طور نمادین، رونمایی شد.

روستادی بردی از توابع شهرستان دهلران و در ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان ایلام، واقع شده است.