پخش زنده
امروز: -
خیابانهای روستای بردی دهلران، دیشب میزبان مردمی بود که با گرامیداشت یاد رهبر شهید و حمایت از رزمندگان اسلام دور هم جمع شده بودند؛ اجتماعی که با رونمایی نمادین از ماکت موشک شهید حاج قاسم سلیمانی همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم روستای بردی شهرستان دهلران؛ دیشب و در میدان وحدت و همدلی شبانه با حضوری باشکوه؛ حمایت قاطع خود را از رزمندگان جبهه اسلام اعلام و بر ضرورت خونخواهی امام شهید و تبعیت از رهبرمعظم انقلاب اسلامی، اعلام کردند.
همچنین در این مراسم از ماکت موشک شهید حاح قاسم سلیمانی به طور نمادین، رونمایی شد.
روستادی بردی از توابع شهرستان دهلران و در ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان ایلام، واقع شده است.