طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، که برای ساماندهی مصرف و توزیع سوخت در کرمان آغاز شده و حالا تصویر روشن‌تری از دستاورد‌ها و چالش‌های این طرح در اختیار کشور قرار دهد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، اجرای این طرح در کنار آثار و نتایج مثبت از جمله صرفه جویی، با پرسش‌ها و دغدغه‌هایی هم همراه بوده است.

یکی از شهروندان در این‌باره می‌گوید: پس از پایان سهمیه سوخت، مسافران ناچار می‌شوند برای ادامه مسیر به بازار آزاد مراجعه کنند و گاهی سوخت مورد نیاز خود را با هر قیمتی بخرند تا سفرشان نیمه‌تمام نماند.

این مسئله به‌ویژه برای مسافرانی که مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد و ضرورت پیش‌بینی راهکار‌هایی برای تأمین سوخت مورد نیاز آنان را نشان می‌دهد.

حالا با گذشت مدت زمانی از اجرای این طرح در کرمان، ارزیابی میزان صرفه‌جویی، بررسی مشکلات شهروندان و رفع چالش‌های موجود می‌تواند به بهبود اجرای آن کمک کند.