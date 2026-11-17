وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدا و زخمی‌های حملات عربستان به یک هزار و ۲۴۵ نفر رسید.

افزایش شهدا و زخمی‌های حمله عربستان به یمن به ۱۲۴۵ نفر

افزایش شهدا و زخمی‌های حمله عربستان به یمن به ۱۲۴۵ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدا و زخمی‌های حملات عربستان به این کشور به یک هزار و ۲۴۵ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت یمن در ادامه افزود: از ابتدای دور جدید تجاوز‌های عربستان به یمن، ۳۸۶ غیرنظامی شهید و ۸۵۹ نفر زخمی شده‌اند. ۵۶ یمنی در حملات ۲۴ ساعت گذشته عربستان به این کشور شهید و زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت یمن تاکید کرد: ارتش عربستان در ۲۴ ساعت گذشته غیرنظامیان و اماکن و زیرساخت‌های خدماتی و اقتصادی را در صنعا و استان‌های الحدیده و صعده بمباران کرده که در این حملات ۱۷ غیرنظامی شهید و ۳۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.