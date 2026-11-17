معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مردم رکن اصلی تأمین امنیت هستند و حضور و مشارکت آنان در برقراری امنیت و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان بی بدیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در مقرهای نیروهای فراجا و یگان ویژه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده و ضمن خداقوت به نیروها، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان قدردانی کرد.

مهدی حداد با قدردانی از تلاش خادمان امنیت و آرامش جامعه، امنیت را یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه و پیشرفت کشور دانسته و افزود: نقش نیروهای انتظامی، به‌ویژه مجموعه یگان ویژه، در تأمین نظم، آرامش و امنیت جامعه ارزشمند و تعیین‌کننده است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه امنیت کشور بر پایه مردم‌محوری استوار است، خاطرنشان کرد: مردم رکن اصلی تأمین امنیت هستند و حضور و مشارکت آنان در برقراری امنیت و خنثی‌سازی توطئه‌ها و امید دشمنان برای ایجاد ناامنی، نقشی بی‌بدیل دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در کنار اقتدار و آمادگی عملیاتی، تکریم مردم، رعایت حقوق شهروندی و برخورد حرفه‌ای، قانونمند و شایسته با شهروندان باید همواره مورد توجه نیروهای انتظامی باشد، افزود: سرمایه اجتماعی، اعتماد و همراهی مردم مهم‌ترین پشتوانه امنیت پایدار است.

حداد در پایان با اشاره به اهمیت رعایت حق‌الناس و مردمداری در رفتار نیروهای انتظامی، اضافه کرد: رفتار شایسته و مسئولانه نیروهای فراجا، جلوه‌ای از تعهد و دلسوزی این مجموعه خدوم است و صیانت از اعتماد عمومی و حفظ کرامت مردم باید در صدر اولویت‌های خدمتگزاران امنیت کشور قرار گیرد.

در این بازدید، فرمانده یگان ویژه استان نیز گزارشی از سطح آمادگی، توان عملیاتی و اقدامات نیروها ارائه کرد.