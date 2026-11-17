به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با رد شایعات منتشرشده درباره سهمیه‌بندی جدید، کاهش سهمیه و افزایش قیمت نان گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش سهمیه یا افزایش قیمت نان ندارد.



تولایی امشب در برنامه خبر ساعت ۲۰ سیمای مازندران، هدف طرح جدید دولت را ساماندهی مدیریت مصرف آرد و نان و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: یارانه آرد و نان از منابع عمومی و ثروت ملی تأمین می‌شود و باید به مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مصرف آرد برای هر نفر حدود ۸ کیلوگرم در ماه است، گفت: این میزان معادل حدود ۲۵ تا ۲۶ قرص نان در ماه برآورد می‌شود؛ با این حال، در شرایط فعلی حتی خرید بیش از ۱۰۰ قرص نان در ماه نیز برای شهروندان محدودیتی ایجاد نمی‌کند و موجب افزایش قیمت نان نمی‌شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به بررسی میزان مصرف آرد در واحدهای صنفی آزادپز افزود: براساس مجوزهای صادرشده، واحدهای صنفی فعال در استان باید ماهانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن آرد آزاد خریداری کنند، اما بررسی‌ها نشان داده است میزان خرید ثبت‌شده این واحدها از سامانه حدود هزار و ۵۰۰ تن بوده است؛ بنابراین منشأ تأمین حدود ۵ هزار تن آرد دیگر نیازمند بررسی است.تولایی با اشاره به اتصال اطلاعات کارت‌های بانکی به کد ملی و امکان رصد میزان خرید نان افراد گفت: سامانه‌های موجود امکان بررسی میزان خرید و مصرف را فراهم کرده‌اند و هدف از اجرای برنامه جدید، شفاف‌سازی مسیر مصرف آرد و جلوگیری از استفاده غیرواقعی از یارانه‌هاست.وی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت مازندران در روزهای پایانی هفته گفت: حضور حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت شناور در آخر هفته‌ها از عوامل افزایش مصرف نان در استان است.معاون اقتصادی استاندار مازندران تأکید کرد: اجرای برنامه ساماندهی مصرف آرد و نان به معنای کاهش سهمیه، ایجاد سهمیه‌بندی جدید یا افزایش قیمت نیست و شهروندان نباید به شایعات منتشرشده در این زمینه توجه کنند.