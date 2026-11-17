برای مدیریت مصرف انرژی، ۲۰۰ گروه گشت نظارتی شرکت گاز استان کرمان، بازرسی از واحد‌های تجاری، صنفی و اداری را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این گشت‌ها با حضور در واحد‌های تجاری و صنفی، بر نحوه استفاده از وسایل گرمایشی نظارت می‌کنند و استفاده از تجهیزات گرمایشی پرمصرف، به‌ویژه نصب و استفاده از این وسایل در فضا‌های باز، از جمله مواردی است که با تذکر مأموران همراه خواهد بود.

در این طرح، ۲۰۰ گروه گشت شرکت گاز، واحد‌های صنفی و دستگاه‌های اداری استان را بازرسی می‌کنند تا از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری و زمینه تأمین پایدار این انرژی فراهم شود.

در بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از واحد‌های تجاری شهر کرمان نیز، مواردی از استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز مشاهده شد که به متصدیان این واحد‌ها برای جمع‌آوری تجهیزات و رعایت ضوابط مصرف گاز تذکر داده شد.

مسئولان شرکت گاز استان کرمان تأکید کرده‌اند در صورت بی‌توجهی به تذکرات و تکرار تخلفات، اشتراک گاز واحد‌های متخلف قطع خواهد شد.