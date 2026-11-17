فرآیند تحویل و شاخص‌های کمی و کیفی چغندرقند در کارخانه قند شیروان با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط از جهاد کشاورزی استان پایش و ارزیابی شد.

پایش فرآیند تحویل و ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی چغندرقند در کارخانه قند شیروان

پایش فرآیند تحویل و ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی چغندرقند در کارخانه قند شیروان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در راستای راهبری زنجیره تولید و انطباق شاخص‌های کمی و کیفی محصول چغندرقند با الزامات صنعت قند، بازدید تخصصی از کارخانه قند شیروان با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان و مدیر کشاورزی این کارخانه انجام شد.

در این بازدید، ضمن بررسی روند ورود و تحویل محصول، وضعیت پرداخت مطالبات چغندرکاران، میانگین عیار قند، درصد افت و میزان ناخالصی محموله‌های تحویلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کارخانه قتد شیروان با ظرفیت دریافت و فرآوری روزانه ۴ هزار تن چغندرقند و ظرفیت اسمی سالانه ۴۰۰ هزار تن ، از واحد‌های مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و منطقه محسوب می‌شود.

سهم پیش‌بینی‌شده تحویل چغندرقند بهاره ۲۰۰ هزار تن و چغندرقند پاییزه ۱۰۰ هزار تن می‌باشد.

بخشی از نیاز مواد اولیه در فصل پاییز نیز از طریق تولید سایر استان‌ها، از جمله استان گلستان، تأمین می‌شود.

از ابتدای مهر امسال تاکنون، در مجموع ۸۰ هزار تن چغندرقند بهاره به کارخانه تحویل شده است که از این میزان ، ۲۷ هزار تن از تولیدکنندگان خراسان شمالی و مابقی از سایر استان‌ها تأمین شده است.

بر اساس ارزیابی ها میانگین عیار قند چغندرقند تولیدی استان ۱۵ تا ۱۷ درصد و میانگین افت و ناخالصی آن بین ۴ تا ۴/۷ درصد بوده است.

بخشی از چغندرقند تولیدی استان علاوه بر کارخانه قند شیروان، به کارخانه‌های قند شیرین، جوین، شاهرود و نیشابور نیز تحویل می‌شود.