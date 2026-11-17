به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع انگلیس از اختصاص بسته جدید کمک نظامی به ارزش ۲۴۰ میلیون پوند به اوکراین خبر داد. این کمک شامل بیش از هزار موشک پدافند هوایی کوتاه‌برد و تجهیزات راداری برای تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات روسیه است.

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: این بسته شامل بیش از هزار موشک پدافند هوایی کوتاه‌برد به همراه پرتابگر‌های مربوطه و بیش از ۱۲ رادار پدافند هوایی است که برای مقابله با حملات هوایی روسیه در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد گرفت. تحویل تجهیزات جدید از اواسط ماه دسامبر (آذر) آغاز می‌شود. انگلیس پیش‌تر نیز در آستانه فصل زمستان ۴۰۰ موشک زمین به هوا به اوکراین ارسال کرده بود.

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: بسته جدید بخشی از اعتبار ۵۰۰ میلیون پوندی است که دولت این کشور در بودجه سال جاری برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین در فصل زمستان اختصاص داده است.

وس استریتینگ وزیر دفاع انگلیس که برای شرکت در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین به مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل سفر کرده است تأکید کرد: کشورش به حمایت نظامی از اوکراین تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد.