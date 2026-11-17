به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در پی رحلت مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (ره) به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ)

ارتحال عالم ربانی، فقیه عالی مقام و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس‌سره) موجب اندوه فراوان گردید.

آن عالم وارسته و فقیه برجسته از استوانه‌های علمی و اخلاقی و از چهره‌های ممتاز در عرصه فقاهت حوزه‌های علمیه بود که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ترویج علوم اسلامی و خدمت به مکتب نورانی تشیع سپری نمود.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از محضر نورانی اساتید و مراجع بزرگ حوزه‌های علمیه قم و نجف کسب فیض کرد و به عالی‌ترین مدارج علمی و معنوی نائل شد.

آن مرجع عالیقدر سالیان متمادی با دانش عمیق فقهی، تقوا، و اخلاق مثال‌زدنی، منشأ آثار علمی و تربیتی فراوانی شد و کرسی تدریس علمی ایشان در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) نیز بخشی از حیات پربرکت این عالم بزرگوار بود.

مواضع آن فقیه بصیر در حوادث ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ در حمایت از اهداف عالی نظام اسلامی و همچنین اهتمام به اعزام گروه‌های تبلیغی، تأکید بر مجالس بزرگداشت مقام اهل بیت (علیهم السلام) و حضور در دسته‌های عزاداری در ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و حضرت امام صادق علیه السلام نشان از اخلاص و ارادت ویژه ایشان به ساحت قدسی اهل بیت (علیهم السلام) بود.

آثار علمی، تألیفات ارزشمند و بیش از هفتاد سال تدریس و تحقیق، مجاهدت علمی، اهتمام به فقاهت و تربیت شاگردان و علمای برجسته و تراز اول شیعه، بخشی از میراث گران‌بهای آن فقیه برجسته برای حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی است. فقدان چنین عالم بزرگی، ثلمه‌ای برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و جهان تشیع به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت عظمی را به محضر مقدس حضرت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «مد ظله العالی»، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علمای اعلام و عموم شیعیان و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر به‌ویژه خاندان مکرم، فرزندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی و فقیه وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت معصومین علیهم السلام و برای بیت مکرم و عموم بازماندگان، صبر و اجر درخواست می‌نمایم.

سید احمدرضا شاهرخی

۲۶ آبان ۱۴۰۵