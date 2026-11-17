به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، شورای عالی حوزه‌های علمیه با صدور پیامی به منظور ارتحال مرجع عالیقدر شیعه، آیت الله العظمی وحید خراسانی، آن مرجع تقلید را از استوانه‌های کم نظیر علم و فقاهت دانست.

متن پیام تسلیت شورای عالی حوزه‌های علمیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علَیه اَلسَّلاَمُ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ.

ارتحال فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و مرجع عظیم‌الشأن جهان تشیّع و مدافع حریم امامت و ولایت، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی جانکاه برای حوزه‌های علمیه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است.

آن فقیه پارسا که از استوانه‌های رفیع و کم نظیر علم و فقاهت در دهه‌های اخیر به شمار می‌رفت، عمر نورانی خویش را صرف مجاهدت‌های علمی مستمر و تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و ترویج و نشر معارف مکتب ناب اهل البیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مقابله با کج روی‌ها و انحرافات در این زمینه‌ها، نمود.

زهد و پارسایی، اخلاص و دلدادگی عمیق به حضرات معصومین (علیهم‌السلام) خصوصا حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، صیانت دقیق و صحیح ایشان از میراث گران‌سنگ فقاهت و مرجعیت، روشنگری‌ها و تقابل با طاغوت و حمایت از انقلاب اسلامی و حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، از جمله ویژگی‌های ممتاز آن عالم ربانی محسوب می‌شود.

شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن عرض تسلیت، این ثلمه بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید (مدظلهم العالی)، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و به‌ویژه بیت مکرم، فرزندان گرامی و بازماندگان محترم ایشان تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال، علو درجات آن فقیه ربانی را خواسته و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.

شورای عالی حوزه‌های علمیه