غرفه «ایران دیجیتال» با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش‌وپرورش استان یزد، در نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزی و نمایشگاه بین‌المللی کتاب یزد برپا شد تا دانش‌آموزان با کاربرد‌های هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و فناوری‌های نوین به‌صورت عملی آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با مشارکت اداره‌کل آموزش‌وپرورش، در نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزی استان، غرفه «ایران دیجیتال» را با هدف ترویج سواد دیجیتال و آشنایی نسل نوجوان با فناوری‌های نوین برپا کرد.

در این غرفه که با محوریت هوش مصنوعی و طرح «ایران دیجیتال» فعالیت داشت، دانش‌آموزان با همراهی استادان خود، به معرفی و ارائه عملی ظرفیت‌ها، کاربرد‌ها و مزایای هوش مصنوعی و زبان‌های برنامه‌نویسی پرداختند و بخشی از آموخته‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

اکرم فداکار، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، در حاشیه این رویداد، آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین را ضرورتی برای آینده تحصیلی و شغلی آنان دانست و گفت: یادگیری زبان برنامه‌نویسی و شناخت هوش مصنوعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده دانش‌آموزان دارد و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و ورود هوشمندانه آنان به دنیای فناوری را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی در افزایش آگاهی، تقویت خودباوری و شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان تأکید کرد.

غرفه «ایران دیجیتال» با استقبال دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان نمایشگاه همراه شد و زمینه‌ای برای تعامل، تبادل تجربه و آشنایی بیشتر نسل نوجوان با فرصت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌های دیجیتال فراهم کرد.