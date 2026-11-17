به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف ۱۲» در استان کمروو در سیبری روسیه، تمامی ۱۷ سرنشین آن کشته شدند.

این هواپیما در آسمان دچار آتش‌سوزی شد و در مزرعه‌ای در نزدیکی روستای «یاگونوو» و در فاصله حدود پنج کیلومتری از فرودگاه سقوط کرد.

«ایلیا سردیوک» فرماندار استان کمروو، وقوع این سانحه هوایی را تائید کرد.

این هواپیما در مسیر پروازی از «نووسیبیرسک» به «کانسک» بود که در میانه مسیر دچار نقص فنی شد و خدمه پس از ارسال پیام اضطراری، درخواست فرود اضطراری در کمروو را کردند، اما نتوانستند به فرودگاه برسند.

خدمه این هواپیما تا آخرین لحظه تلاش کرده‌اند تا از سقوط آن در مناطق مسکونی جلوگیری کنند و این هواپیما در نهایت در یک زمین کشاورزی سقوط کرده است.

جزئیات بیشتری درباره علت دقیق این حادثه و میزان خسارات آن منتشر نشده است.