یک واحد نانوایی و یک واحد عرضه محصولات لبنی در شهرستان پیشوا به دلیل وجود تخلفات و عدم رعایت ضوابط بهداشتی توسط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسین غلامی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا گفت:در راستای صیانت از سلامت شهروندان و نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، یک واحد نانوایی و یک واحد عرضه محصولات لبنی توسط کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا، به دلیل وجود تخلفات و عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی، مهروموم و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب بازرسی‌های بهداشتی و با هدف پیشگیری از تهدید سلامت عمومی، ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی و برخورد با موارد تخلف بهداشتی انجام شد.

نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بهداشتی مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.