به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» ارتحال فقیه عالیقدر اهل بیت علیهم السلام، مرجع بزرگوار جهان تشیع حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) موجب اندوه و تأثر شد.

آن فقیه بزرگوار که عمر شریف خود را در تحصیل، تحقیق و تدریس معارف آل‌محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) سپری کرد، با تربیت شاگردان فاضل خدمتی ارزشمند به جامعه اسلامی کرد.

اینجانب به‌عنوان خادم مردم شریف آذربایجان شرقی، که در دوران مسئولیت در استان قم، به دفعات با ایشان دیدار داشته‌ام، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیةالله‌الاعظم (ارواحنا‌فداه)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، بیت شریف، شاگردان و مقلدان آن بزرگوار و عموم شیعیان، بویژه مردم استان قم تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال علو درجات برای آن فقیه فقید و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.