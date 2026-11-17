مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: کتاب، حافظه تاریخی بشر، چراغ راه آینده و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه فرهنگی هر جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، میثم محتشم‌آرا امروز ۲۷ آبان‌ماه در آیین تجلیل از فعالان نشر و رونمایی از تازه‌های کتاب استان که به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی برگزار شد، گفت: فعالان حوزه کتاب، چاپ و نشر در انتقال دانش، اندیشه و آگاهی به جامعه نقش مؤثری دارند و حمایت از آنان در واقع پشتیبانی از زیربنای فرهنگی و فکری جامعه است.

وی، کتاب را از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه فرهنگی دانست و بر ضرورت حمایت از فعالان صنعت چاپ و نشر و ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: کتاب تنها مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات کاغذی نیست، بلکه حافظه تاریخی بشر، چراغ راه آینده و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه فرهنگی هر جامعه است.

در این مراسم از ۱۶ ناشر و ۱۱ نویسنده برتر لرستان تجلیل شد.

همچنین از ۵۲ عنوان کتاب تألیف ۵۲ نویسنده لرستانی در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و ادبی رونمایی شد.

این آیین با هدف حمایت از نویسندگان و ناشران بومی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی استان برگزار شد.