پیکر مرحوم آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی فردا ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹ دی در قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع می‌شود و روز پنجشنبه نیز پس از تشییع در مشهد مقدس، در حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

به سوی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود. پس از آن، برپایی مراسم تشییع در مشهد مقدس در روز پنجشنبه و سپردن پیکر این فقیه عالیقدر به خاک؛ در حرم مطهر امام رضا (ع)، برنامه‌ریزی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی فردا ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه در خیابان ۱۹ دی قم

همچنین مراسم وداع علما، فضلا و اقشار مختلف مردم با آیت العظمی وحید خراسانی امشب در فاطمیه حضرت ولیعصر (عج) قم برگزار شد.

آیت‌الله العظمی میرزا حسین وحید خراسانی از مراجع برجسته تقلید، در نیشابور دیده به جهان گشود و تحصیلات علوم دینی را از همان شهر آغاز کرد. وی در ۲۷ سالگی به درجه اجتهاد رسید و پس از آن برای ادامه تحصیل و بهره‌گیری از محضر علمای بزرگ راهی نجف اشرف شد و ۱۲ سال در حوزه علمیه این شهر به تحصیل و تدریس پرداخت.

این مرجع فقید پس از بازگشت به قم، یکی از پرشورترین و پرمخاطب‌ترین درس‌های حوزه علمیه را بنیان گذاشت و در طول سال‌ها فعالیت علمی، هزاران طلبه و پژوهشگر علوم دینی را تربیت کرد و آثار متعددی در زمینه علوم اسلامی به رشته تحریر درآورد.

نام آیت‌الله وحید خراسانی با ارادت ویژه به حضرت فاطمه زهرا (س) و برگزاری مجالس عزاداری ایام فاطمیه پیوندی عمیق داشت؛ مجالسی که با اهتمام و تأکید این مرجع تقلید، جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های مذهبی و حوزوی پیدا کرد.

حوزه‌های علمیه امروز در فقدان یکی از استادان و استوانه‌های علمی خود به سوگ نشسته‌اند؛ فقیهی که عمر خود را وقف ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، پرورش شاگردان و پاسداری از میراث علمی تشیع کرد.