امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی دیدار‌های نخست خود در جدول اصلی مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان را با پیروزی تمام کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان که از ۲۱ آبان با برگزاری دیدار‌های جدول مقدماتی در ایندور هند سه شنبه ۲۶ آبان در حالی با برگزاری دیدار‌های جدول اصلی پیگیری شد که ۳ نماینده ایران در بخش مردان هم وارد مسابقات شده و دیدار‌های خود را آغاز کردند.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی نمایندگان ملی پوش اسنوکر ایران در این رقابت‌ها هستند که امروز دیدار‌های نخست خود در مرحله گروهی جدول اصلی را برگزار کردند و موفق به شکست حریفان شان شدند.

نتایج دیدار‌های برگزار شده به این شرح است:

*امیر سرخوش ۴ - حشام شاوکی (مصر) ۳

*علی قره گوزلو ۴ - طا‌ها ایرشات (سریلانکا) صفر

*شاهین سبزی ۴ - پییوش کوشوا‌ها (هند) ۲

ملی پوشان اسنوکر ایران در مسابقات ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان روز چهارشنبه دومین دیدار خود در مرحله گروهی جدول اصلی این رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. برنامه رقابت نمایندگان ایران به این شرح است:

چهارشنبه ۲۷ آبان

*امیر سرخوش - کریش گورباکسانی (هند)

ساعت ۱۳ به وقت هند (ساعت ۱۱ به وقت ایران) میز ۹

*علی قره گوزلو - فونگ وک وای (هنگ کنگ)

ساعت ۱۳ به وقت هند (ساعت ۱۱ به وقت ایران) میز ۴

*شاهین سبزی - میشل منگوریو (فیلیپین)

ساعت ۱۶ به وقت هند (ساعت ۱۴ به وقت ایران) میز ۷