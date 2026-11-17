نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی فوتبال عراق و ایران در دیداری تدرکاتی با برتری میزبان به پایان رسید.

جام بصره، عراق یک - ایران صفر

جام بصره، عراق یک - ایران صفر

تیم‌های ملی فوتبال عراق و ایران در دومین دیدار تدارکاتی فیفادی آبان ماه در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق مقابل هم قرار گرفتند که نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت. علی جاسم در ثانیه ٢٢ برای عراق گلزنی کرد.

بازی با یک شوک برای تیم کشورمان آغاز شد و در شرایطی که تنها ۲۰ ثانیه از آغاز مسابقه گذشته بود، علی حسین روی پاس رو به عقب فرج حسین که از سمت چپ به محوطه جریمه نفوذ کرده بود، با یک ضربه سرضرب توپ را وارد دروازه ایران کرد تا عراق با یک گل زودهنگام یک بر صفر جلو بیفتد.





در دقیقه ۷ ایران بهترین شانس را برای جبران داشت اما ضربه دنیس درگاهی در یک موقعیت تک به تک با کمیل سعدی، به تیر دروازه برخورد کرد.

دقیقه ۱۵، صالح حردانی از جناح راست نفوذ کرد و توپ را به امیرحسین حسین‌زاده رساند که ضربه این بازیکن را دروازه‌بان عراق دفع کرد.

دقیقه ۲۶، با پاسکاری، توپ خوبی به آریا یوسفی رسید، اما این بازیکن نتوانست از این موقعیت استفاده کند و ضربه‌اش را دروازه‌بان عراق گرفت. یک دقیقه بعد، موقعیت مشابهی نصیب درگاهی شد که توپ این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳، عراق از جلو کشیدن ملی‌پوشان ایران صاحب ضد حمله شد که علی نعمتی به خوبی ایستادگی کرد و توپ را از ایمن حسین گرفت.

در دقیقه ۴۰ داور ابتدا برای عراق پنالتی گرفت، اما در ادامه نظرش را تغییر داد و با توجه به اینکه خطای صالح حردانی پشت محوطه اتفاق افتاد تصمیمش را تغییر داد.



ترکیب ایران: پیام نیازمند، صالح حردانی، سامان فلاح، علی نعمتی، حسین گودرزی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، آریا یوسفی، امیرحسین حسین‌زاده، محمد محبی و دنیس درگاهی.