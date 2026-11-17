دیدار تیم‌های ملی فوتبال عراق و ایران در جام بصره با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال عراق و ایران در دومین دیدار تدارکاتی فیفادی آبان ماه در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید. علی جاسم در ثانیه ٢٢ برای عراق و محمد امین حزباوی در دقیقه ۸۳ برای ایران گلزنی کردند.

بازی با یک شوک برای تیم کشورمان آغاز شد و در شرایطی که تنها ۲۰ ثانیه از آغاز مسابقه گذشته بود، علی حسین روی پاس رو به عقب فرج حسین که از سمت چپ به محوطه جریمه نفوذ کرده بود، با یک ضربه سرضرب توپ را وارد دروازه ایران کرد تا عراق با یک گل زودهنگام یک بر صفر جلو بیفتد.





در دقیقه ۷ ایران بهترین شانس را برای جبران داشت اما ضربه دنیس درگاهی در یک موقعیت تک به تک با کمیل سعدی، به تیر دروازه برخورد کرد.

دقیقه ۱۵، صالح حردانی از جناح راست نفوذ کرد و توپ را به امیرحسین حسین‌زاده رساند که ضربه این بازیکن را دروازه‌بان عراق دفع کرد.

دقیقه ۲۶، با پاسکاری، توپ خوبی به آریا یوسفی رسید، اما این بازیکن نتوانست از این موقعیت استفاده کند و ضربه‌اش را دروازه‌بان عراق گرفت. یک دقیقه بعد، موقعیت مشابهی نصیب درگاهی شد که توپ این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳، عراق از جلو کشیدن ملی‌پوشان ایران صاحب ضد حمله شد که علی نعمتی به خوبی ایستادگی کرد و توپ را از ایمن حسین گرفت.

در دقیقه ۴۰ داور ابتدا برای عراق پنالتی گرفت، اما در ادامه نظرش را تغییر داد و با توجه به اینکه خطای صالح حردانی پشت محوطه اتفاق افتاد تصمیمش را تغییر داد.





بازی در نیمه دوم با حملات ایران برای جبران گل خورده آغاز شد. در دقیقه ۵۳ اولین موقعیت خطرناک تیم کشورمان در نیمه دوم رقم خورد، اما ضربه یوسفی را بازیکن عراق از روی خط دروازه برگشت داد.

یک دقیقه بعد روی یک ارسال و خروج اشتباه دروازه‌بان عراق، سردار آزمون می‌توانست با ضربه سر دروازه را باز کند، اما مدافع عراق توپ را برگشت داد.

در ادامه این عراق بود که روی یک ضد حمله صاحب موقعیت شد، اما ضربه یونس حمود در دقیقه ۵۷ در یک مصاف تک به تک را پیام نیازمند دفاع کرد.

در ادامه فشار حملات تیم کشورمان کمتر شد و خبری از بازی پرفشار ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم شاگردان قلعه‌نویی نبود و با وجود نفوذ در محوطه جریمه عراق، بازیکنان کشورمان در زدن ضربات آخر بی دقت بودند.

در دقیقه ۸۳ ایران در نهایت توانست به گل مساوی برسد، امین حزباوی روی یک کرنر ارسالی از سمت راست روی خروج اشتباه دروازه‌بان این تیم با یک ضربه سر دروازه عراق را باز کرد.

در نهایت دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عراق با تساوی یک - یک به پایان رسید تا پرونده شاگردان قلعه‌نویی در فیفادی آبان با یک برد و یک مساوی بسته شود.

ترکیب ایران: پیام نیازمند، صالح حردانی (۷۵ - جعفر سلمانی)، سامان فلاح، علی نعمتی، حسین گودرزی (۴۶ - محمدامین حزباوی)، سعید عزت‌اللهی (۷۵ - امیرمحمد رزاقی‌نیا)، محمد قربانی (۴۶ - امید نورافکن)، آریا یوسفی (۶۳ - مهدی لیموچی)، امیرحسین حسین‌زاده (۶۳ - افشین صادقی)، محمد محبی (۷۵ - محمدمهدی محبی) و دنیس درگاهی (۴۶ - سردار آزمون).

اخطار: صالح حردانی از ایران و زید اسماعیل از عراق