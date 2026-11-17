به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صدور ۱۲۰ هزار سند مالکیت در گیلان از ابتدای سال تاکنون، برگزاری نمایشگاه کتاب وآثار مفاخر فرهنگی در لنگرود، اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کتابخانه‌های عمومی فومن، برگزاری بیش از ۸۵ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج درسیاهکل، برگزاری یادواره ۱۶ شهید روستای سروندان سنگر و دیدار فرماندار رشت باخانواده شهیدان خدمتی از رویداد‌های خبری ارائه شده در اخبار کوتاه امروز ۲۶ آبان در گیلان است.