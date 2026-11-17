همزمان با ایام سالروز عبور تاریخی کاروان امام رضا (ع) از استان یزد، خادمان رضوی برای چهارمین سال متوالی، مراسم بزرگداشت این مناسبت را با حرکت کاروان مردمی از میدان امیرچقماق تا مسجد جامع یزد برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد از برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز عبور کاروان امام رضا (ع) از استان یزد خبر داد و گفت: این مراسم فردا چهارشنبه با حضور خادمان رضوی و مردم ولایتمدار دارالعباده برگزار می‌شود.

جواهریان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت افزود: حرکت کاروان خادمان رضوی ساعت ۱۵:۳۰ از میدان امیرچقماق آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از عبور از مسیر بازار و شاهزاده فاضل، به سمت مسجد فُرط، از قدمگاه‌های منسوب به امام رضا (ع)، حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: پس از آن، مراسم در محدوده خیابان مسجد جامع یزد با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله سرود، سخنرانی و مداحی ادامه می‌یابد و این برنامه پیش از اقامه نماز و حدود ساعت ۱۷ به پایان می‌رسد.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد با تأکید بر ترویج فرهنگ رضوی در جامعه اظهار داشت: تبدیل محبت امام رضا (ع) به خدمت اجتماعی، گسترش فعالیت‌های خدمت‌رسانی به مردم، انتقال فرهنگ و محبت اهل بیت (ع) به نسل جوان و افزایش معرفت عمومی نسبت به سیره و معارف رضوی از اهداف این برنامه است.

جواهریان همچنین از اجرای برخی طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خادمان رضوی در حاشیه این مراسم خبر داد و از عموم مردم دارالعباده یزد دعوت کرد با حضور در این آیین معنوی، در بزرگداشت این مناسبت مشارکت کنند.