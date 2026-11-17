به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی ازبانوان پیرغلام و مداح دعوت شده به اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی آذربایجان غربی با خانواده شهید یونس جلیلی و شهید قادر حسن‌زاده در ارومیه دیدار کردند.

این دیدارها فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است و تکریم و دلجویی از خانواده‌های شهدا، ادای دِین به ایثارگرانی است که امنیت و عزت امروز ما مرهون فداکاری آنان است.

حضور پیرغلامان و مداحان اهل بیت(ع) در کنار خانواده‌های معزز شهدا، تجلی پیوند معنوی جامعه با آرمان‌های والای شهادت است.

شهید یونس جلیلی در سن ۲۳ سالگی در سال ۱۳۶۳ در منطقه سردشت و شهید قادر حسن زاده داوطلب ۱۸ ساله تیرماه سال ۱۳۶۱در عملیات رمضان منطقه سومار جاویدالاثر شدند.