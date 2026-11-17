تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با صعود به دیدار نهایی جام آزاد شانگهای در مسکو، برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف روسیه می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با عملکردی موفق در رقابت‌های تیمی جام آزاد شانگهای در مسکو، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد و چهارشنبه ۲۷ آبان برای کسب مدال طلا مقابل تیم میزبان، روسیه، به میدان می رود.

همچنین تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران پس از شکست مقابل روسیه، در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.

دیدار نهایی مسابقات تیمی مردان چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۱ به وقت محلی مسکو برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم روسیه می‌روند.