تیم داماش گیلان و شهید قندی یزد از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه فردا ۲۷ آبان در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم خواهند رفت.

تقابل تیم‌های گیلانی مقابل حریفان در لیگ دسته دوم و شکست سپیدرود در ایلام

تقابل تیم‌های گیلانی مقابل حریفان در لیگ دسته دوم و شکست سپیدرود در ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه دوم این رقابت ها، تیم‌های داماش گیلان و شهید قندی یزد از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه فردا ۲۷ آبان، در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم خواهند رفت.

در دیگر بازی این گروه نیز همزمان تیم چوکا تالش در ورزشگاه انقلاب کرج، میهمان تیم شهرآرکا البرز خواهد بود.

همچنین از گروه اول رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال، دو تیم سپیدرود رشت و نفت و گاز ایلام عصر امروز در ورزشگاه تختی ایلام به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برد ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.