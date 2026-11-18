مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: با اعمال تمهیدات جدید برای جلوگیری از خروج نان یارانه‌ای از چرخه مصرف، خریدهای متعارف نان برای شهروندان بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شود و خانوارهای زنجانی نباید نگران تأمین نان مورد نیاز خود باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛با هدف جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف و جلوگیری از خروج نان یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوار، تمهیدات جدیدی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان می‌گوید خرید متعارف نان برای شهروندان بدون محدودیت انجام می‌شود و خانوار‌ها نباید نگران تأمین نان مورد نیاز خود باشند.