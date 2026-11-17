مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: یک هزار و ۶۲۰ قرارداد واگذاری زمین در ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی استان برای راه‌اندازی و توسعه واحد‌های تولیدی منعقد شده و علاوه بر آنها ۱۷ هکتار زمین آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی روز سه‌شنبه با بیان اینکه کمبود زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران از چالش‌های پیش روی توسعه صنعتی استان است، اظهار کرد: در کنار تامین زمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله برق، آب، گاز و راه دسترسی هم باید فراهم شود.

وی ادامه داد: تامین سرمایه در گردش، دسترسی به مواد اولیه و رفع موانع بانکی و اداری از دیگر نیاز‌های مهم واحد‌های تولیدی و صنعتی اردبیل است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با اشاره به ظرفیت توسعه شهرک‌های غیردولتی ادامه داد: با توجه به مساحت استان و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، اردبیل سهم قابل‌توجهی در ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی داشته و این موضوع یکی از محور‌های مورد توجه تیم اقتصادی است.

کوهی افزود: سیاست کلی بر این است که در کنار توسعه شهرک‌های دولتی، زمینه گسترش شهرک‌های غیردولتی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی با اشاره به سهم دولت و بخش خصوصی در مدیریت شهرک‌های صنعتی کشور تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد شهرک‌های صنعتی تحت حکمرانی و مدیریت دولت قرار دارند و فقط ۱۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، رویکرد دولت بر توسعه نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است.