دوازدهمین رویداد ملی ایران جان ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان خراسان شمالی را به تصویر می‌کشد. اشتراکات موسیقایی کردستان و خراسان شمالی، یکی از جلوه‌های پیوند فرهنگی این دو سرزمین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور ساز‌های بومی همچون دوزله، شمشال، دهل و دف و اجرای آواز‌های محلی و مقام‌های کهن جلوه‌ای از این پیوند موسیقایی است.

در این دو سرزمین موسیقی تنها یک هنر نیست زبان مشترک مردمانی است که تاریخ، هویت و فرهنگ خود را نسل به نسل با نغمه‌ها زنده نگه داشته‌اند.

کردستان و خراسان شمالی دو جغرافیا، با نغمه‌هایی که از یک ریشه فرهنگی حکایت می‌کنند.