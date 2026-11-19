به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این درگیری حدود سه ماه پیش میان دو خانواده در بخش دیشموک رخ داده بود که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه و همراهی بزرگان، ریش سفیدان و سران طوایف به صلح و سازش منتهی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در نشست صلح که با حضور اعضای شورای تامین، مسئولان محلی و جمعی از بزرگان و معتمدان برگزار شد با اشاره به آثار جبران ناپذیر قتل، تاکید کرد: نباید اجازه داد یک خون ریخته شده زمینه ریخته شدن خون دیگری را فراهم کند.