به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدعلی مردان نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: این شورا برای گفت‌وگوی منظم با فعالان، اولویت‌بندی مسائل و پیگیری سریع‌تر موانع شکل گرفته و نشست نخست به صنعت بیمه اختصاص داشته است.

وی با اشاره به پیشرفت خدمات دیجیتال در بیمه تصریح کرد: ظرفیت اقتصاد دیجیتال فراتر از خدمات فعلی است و باید بر محصولات نوآورانه و مدل‌های جدید کسب‌وکار تمرکز کنیم تا بازار توسعه یابد و ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کند.

وی از تعامل سازنده وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی قدردانی کرد و به بررسی کاربرگ مجوز شرکت‌های فناور بیمه‌ای ذیل آیین‌نامه ۱۰۵، پیگیری بهره‌مندی از حمایت‌های دانش‌بنیان و موضوع دسترسی پلتفرم‌های بیمه‌ای به API شرکت‌های بیمه اشاره کرد.

مردان همچنین از برنامه بیمه مرکزی برای حذف تدریجی فرایند‌های کاغذی و غیرحضوری‌کردن رسیدگی و پرداخت خسارت استقبال کرد و آن را زیرساختی برای توسعه خدمات نوآورانه دانست.

وی در پایان گفت: وزارت اقتصاد با همکاری بیمه مرکزی و مشارکت بخش خصوصی، پیگیری نتیجه‌محور مسائل کسب‌وکار‌های دیجیتال صنعت بیمه را در دستور کار دارد.