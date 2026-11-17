در راستای مقابله با چالش‌های بحران آب و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی، رویداد ملی نوآوری و فناوری «اینوفارم» با هدف اتصال فناوری‌های نوین به سرمایه‌گذاران خصوصی برگزار شد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اعلام کرد: در این رویداد، قرارداد‌های تجاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان میان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی منعقد گردید که گامی مهم برای خودکفایی در حوزه خوراک دام، طیور و آبزیان محسوب می‌شود.

او افزود: این رویداد که پنجمین دوره از رویداد‌های نوآوری سازمان تات است، با هدف ایجاد زنجیره اتصال میان پژوهشگران، دانشگاهیان و بخش خصوصی برگزار شده است. وی تأکید کرد که با توجه به چالش‌های موجود در حوزه نهاده‌ها، استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و بهبود ضریب تبدیل خوراک در دام و طیور، اولویت اصلی سازمان است.

گل‌محمدی با اشاره به نتایج ملموس این رویداد گفت: «از میان ۳۰۰ ایده ارسالی در سطح کشور، پس از مراحل داوری، ۱۰ نوآوری برتر انتخاب شدند که امروز ۶ قرارداد مهم از آنها با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی ریاست جمهوری منعقد شد. مجموع قرارداد‌های بسته‌شده در این رویداد توسط بخش خصوصی، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

رئیس سازمان تات همچنین به برنامه‌های کلان سازمان در حوزه بذر اشاره کرد و افزود: «با وجود اینکه حدود ۹۸ درصد هسته اصلی بذر‌های کشور در اختیار سازمان تات است، اما تمرکز ما بر توسعه بذر‌های هیبرید سبزی و سیفی است. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه میان سازمان تات، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد نخستین شهرک فناوری بذر مدرن در استان مرکزی منعقد شده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که سازمان تات با تکیه بر همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حال گسترش زیست‌بوم نوآوری در حوزه‌های مختلف از جمله شیلات و بذر است تا از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل چالش‌های تولید استفاده کند.