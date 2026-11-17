فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۷ آبان، به دلیل افزایش آلودگی هوا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛در پی افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و پایداری شرایط جوی، کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان، فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاه‌های هفت شهرستان استان را غیرحضوری اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم، تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اهواز، کارون، باوی، حمیدیه و ماهشهر روز چهارشنبه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

در این اطلاعیه از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواسته شده است توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را جدی بگیرند.

همچنین شهرداری‌ها موظف شده‌اند فعالیت‌های عمرانی آلاینده از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی را متوقف و از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و ضایعات جلوگیری کنند.

بر اساس مصوبات این کارگروه، تردد خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر نیز ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

همچنین سوزاندن بقایای مزارع کشاورزی، به‌ویژه مزارع شلتوک، در سراسر استان ممنوع اعلام شده و واحدهای صنعتی و نفتی نیز موظف به انجام اقدامات لازم برای کنترل و کاهش آلایندگی هستند.