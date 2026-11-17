مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: با کمک خیرین زنجانی، تولیدکنندگان مس، موسسه خیریه و کمک ستاد دیه استان زمینه آزادی دو مادر زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام فاطمیه در زنجان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علاء الدین کریمی گفت: این زندانیان جرائم مالی غیرعمد با کمک خیران، گذشت شاکیان پرونده و پرداخت مبلغ هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از زندان آزاد شدند.

ویافزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۵ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد که ۱۰ نفر از آنها از بانوان بوده‌اند آزاد شده و به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگشتند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: مبلغ بدهی این افراد یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که با قبولی اعسار، گذشت شکات، آورده محکومان و پرداخت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان توسط ستاد دیه استان از محل کمک‌های مردمی و استفاده از تسهیلات بانکی تسویه شد تا زمینه آزادی این تعداد از زندانیان جرائم غیر عمد فراهم شود.

وی با بیان اینکه پویش‌های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در استان در مناسبت‌های مختلف راه اندازی می‌شود، ادامه داد: عموم مردم می‌توانند برای شرکت در این پویش‌ها با مراجعه به ستاد دیه استان و اطلاع از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا به روش غیرحضوری مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب‌های اعلامی واریز کنند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان از هم استانی‌هایی که باکمک‌های خود یار و یاور ستاد مردمی دیه در آزادی زندانیان هستند درخواست کرد: کمک‌های خود را به صورت حضوری و یا به شماره حساب ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶ نزد بانک ملی به نام ستاد دیه استان واریز کنند تا زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد فراهم شود.