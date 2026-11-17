وزیر امور خارجه در واکنش به اتهام‌های قصد ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن و ساخت پایگاه‌های موشکی زیر سد‌ها را مزخرف محض توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ۷۲ ساعت گذشته، رسانه‌های حامی اسرائیل مدعی شده‌اند که ایران ظاهراً در حال توطئه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در واشنگتن است و هم‌زمان در زیر سد‌ها پایگاه‌های موشکی می‌سازد. مزخرف محض!

دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید؛ به‌ویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است. هیچ‌کس این ادعا‌ها را باور نمی‌کند.