در حالی که حضور مستمر مردم در قرار دویست و شصت و یکم نشان از اتحاد و استحکام ملی برای دفاع از حریم کشور دارد، گزارش‌ها از افزایش شکاف‌های امنیتی و زندگی در پایگاه‌های نظامی در میان مقامات ارشد دولت ایالات متحده حکایت می‌کند.

شب های روشن قم به ایستگاه دویست و شصت و یکم رسید؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، نشان‌دهنده شکستن حدنصاب‌های جدید و تأکید بر گفتمان مقاومت از طریق اتحاد و انسجام ملی است؛ اتحادی میان ملت و مسئولان برای ساختن ایران اسلامی تحت هدایت و راهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی.

همزمان، نیرو‌های مسلح کشور نیز با اقتدار کامل، وظیفه حفاظت از آب و خاک ایران را بر عهده داشته و بر پاسخ کوبنده به هرگونه تعرض دشمن تأکید می‌کنند.

در مقابل این یکپارچگی داخلی، در اردوگاه دشمن شاهد افزایش روزافزون اختلافات و شکاف‌ها هستیم. در همین راستا، انتشار تصاویر منتشر شده توسط «فاکس نیوز» از ۵ مقام ارشد دولت ترامپ، ابعاد جدیدی از نگرانی‌های امنیتی در ایالات متحده را آشکار کرده است. طبق این گزارش، این مقامات به دلیل افزایش تهدیدات، ناچار به زندگی در پایگاه‌های نظامی به همراه خانواده‌های خود شده‌اند.