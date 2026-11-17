نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: تعیین تکلیف مالکیت و واگذاری کارخانه پارسیلون خرم‌آباد به سرمایه‌گذار دارای اهلیت، فرصتی مهم برای بازگشت این مجموعه به چرخه تولید و اشتغال استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در بازدید از کارخانه پارسیلون خرم‌آباد با اشاره به جایگاه تاریخی این واحد صنعتی گفت: این مجموعه در سال‌های فعالیت خود از واحد‌های صنعتی شناخته‌شده لرستان بود و حدود هزار و ۶۰۰ نفر در آن اشتغال داشتند، اما در ادامه با رکود و تعطیلی مواجه شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای احیای این کارخانه افزود: در شش سال گذشته ۳۳ بار در خطبه‌های نماز جمعه به موضوع پارسیلون پرداخته شد و علاوه بر آن، مکاتبات و دیدار‌های متعددی با رؤسای جمهور، وزرای مرتبط و مسئولان استانی و کشوری برای حل مشکلات این مجموعه داشتیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان به ارزش‌گذاری مجدد کارخانه و تلاش برای واگذاری آن اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته نیز چندین بار موضوع ارزش‌گذاری و واگذاری مطرح شد، اما به نتیجه نهایی نرسید؛ خوشبختانه اکنون با همراهی استاندار، نمایندگان مردم خرم‌آباد در مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی، عزم مشترکی برای تعیین تکلیف این مجموعه شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به دیدار و گفت‌و‌گو با مدیرعامل بانک صنعت و معدن و مدیران شرکت آتیه دماوند، مالک فعلی پارسیلون گفت: از مسئولان این مجموعه خواسته‌ایم عقب‌ماندگی و رکود چندین‌ساله کارخانه را جبران کنند و زمینه بازگشت آن به فعالیت را فراهم آورند.

وی تأکید کرد: واگذاری باید با توافق و به نفع مردم و با مجموعه‌ای انجام شود که اهلیت و توانایی لازم برای راه‌اندازی کارخانه را داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه احیای پارسیلون فراتر از راه‌اندازی یک واحد صنعتی است، گفت: فعالیت مجدد این کارخانه علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان، کارگران و مهندسان استان، در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش صادرات، ارزآوری، پرداخت مالیات و ایجاد ارزش افزوده نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین از پیگیری رسانه‌ها، صداوسیما و خبرنگاران برای زنده نگه‌داشتن مطالبه احیای پارسیلون قدردانی کرد و گفت: همراهی مسئولان، رسانه‌ها و مردم می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر برای لرستان باشد.

وی با تأکید بر اینکه مردم مطالبات خود را آگاهانه و در چارچوب مصالح کشور دنبال می‌کنند، افزود: مطالبه‌گری مردم باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه سوءاستفاده و خوشحالی بیگانگان را فراهم نکند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم پیگیری‌ها، زمینه بازگشت کارخانه پارسیلون به چرخه تولید فراهم شود و بار دیگر شاهد اشتغال جوانان و نیرو‌های متخصص استان در این مجموعه صنعتی باشیم.

رئیس سازمان صمت لرستان هم از برگزاری مزایده واگذاری کارخانه پارسیلون خرم‌آباد در ماه آینده خبر داد و گفت: با انجام فرآیند جدید قیمت‌گذاری و کارشناسی، این واحد صنعتی پس از بیش از یک دهه تعطیلی در آستانه تعیین تکلیف قرار گرفته است.

جعفری افزود: این کارخانه متعلق به شرکت آتیه دماوند زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است و در دو سه سال گذشته تصمیماتی برای واگذاری آن از طریق مزایده اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: متقاضیان حقیقی و حقوقی که از اهلیت فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و توانایی احیای این واحد صنعتی و بازگرداندن آن به چرخه تولید را داشته باشند، می‌توانند در فرآیند واگذاری مشارکت کنند.

رئیس سازمان صمت لرستان همچنین از نقش نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی در پیگیری تعیین تکلیف این کارخانه قدردانی کرد و افزود: با هم‌افزایی و همراهی ارکان استان، زمینه واگذاری و احیای این مجموعه صنعتی در حال فراهم شدن است.