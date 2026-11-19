به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست تیم رباتیک گچساران گفت: بیست و سومین جشنواره ملی خلاقیت‌های علمی پژوهشی لکوکاپ ایران (لیگ ربات‌های جنگجوی آزاد) شهریور در ساری با شرکت حدود هزار تیم از سراسر کشور برگزار شد.

فرزانه حسین پور با بیان اینکه تیم ۴ نفره رباتیک پایتخت گچساران در مسابقات ساری خوش درخشدید افزود: این روز‌ها در حال آماده سازی برای مسابقات بین المللی لکوکاپ که آذر ماه در شهر مسقط عمان برگزار می شود؛ است.

وی ادامه داد: از یک ماه قبل کلاس‌ها و کارگاه‌های رباتیک پیشرفته برای افزایش آمادگی بیشتر این دانش آموزان آغاز شده است.

حسین پور اضافه کرد: این کلاس‌ها در زمینه ربا‌تهای آتش نشان و امدادگر، هوش مصنوعی کودکان و برنامه نویسی است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم با ابزار‌های حرفه‌ای و ساز‌های با کیفیت‌تر ربات‌های بهتری بسازیم که در مسابقات بین المللی حرف برای گفتن داشته باشیم.